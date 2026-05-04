Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Волгоградом ночью обрушился и высох оросительный канал

Фермеры в Волгоградской области бьют тревогу из-за ночного.

Фермеры в Волгоградской области бьют тревогу из-за ночного ЧП на оросительном канале в Городищенском районе, из которого пропала вода из-за обрушения плит.

— Обрушились плиты, которыми выложено дно канала. В результате образовалась яма глубиной 6−7 метров, в которую утекла вся вода. Утекла она в балку и в ближайший пруд, — сообщили ИА «Высота 102» фермеры. — Из этого канала мы берем воду для орошения своих полей. Других вариантов для полива у нас нет, поэтому мы ежегодно платим за воду ФГБУ «Волгоградмелиоводхоз» немалые деньги. А сейчас видим, как вода просто вытекла в яму.

По словам фермеров, разрушение канала произошло в районе населенного пункта Новая Надежда. Здесь ранее была небольшая промоина, которую, как отмечают аграрии, можно было вовремя заделать.

В ФГБУ «Волгоградмелиоводхоз» пояснили, что ночью на 483 пикете случился прорыв в канале. Отверстие образовалось в слабом месте сооружения, где собираются талые воды.

— Давление поднялось и, видимо, произошел промыв дна, — пояснили в учреждении.

Сотрудники ФГБУ «Волгоградмелиоводхоз» ночью выезжали на место происшествия, чтобы оценить ситуацию. Создана комиссия, которая определит, как завершить восстановительные работы как можно скорее. Начнутся они уже сегодня. К месту перебрасывается спецтехника.

Видео читателей ИА «Высота 102».

Мы в МАХ: max.ru/v102ru Подписывайтесь!