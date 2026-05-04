Фиктивный брак с бойцом СВО в Волгограде признали недействительным

Следствие установило, что 49-летний мужчина вместе со знакомой сообщили жителю района, будто у него есть задолженность по уплате алиментов. Они убедили его заключить контракт о прохождении военной службы в зоне СВО, чтобы избежать уголовной ответственности. Более того, фигуранты инициировали заключение брака между матерью женщины и этим мужчиной, который отправился в зону СВО. Впоследствии они завладели банковской картой военнослужащего и, получив доступ к его выплатам, похитили более 1,5 миллиона рублей.