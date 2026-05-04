Белорусские правоохранители остановили фуру, которая везла порох в РФ

МИНСК, 5 мая — Sputnik. Оперативники 6-го управления ГУБОПиК МВД (по Брестской области) при содействии Брестской таможни пресекли перевозку крупной партии пороха в Россию, сообщило МВД.

Источник: Sputnik.by

Правоохранители установили, что 35-летний брестчанин и 37-летний житель Малоритского района незаконно привезли в Беларусь порох. Они хранили этот груз на складе в Бресте, а затем решили на фуре увезти в Россию.

Во время перевозки на автодороге М-1 (Брест — граница РФ) автомобиль был перехвачен при поддержке отряда спецназначения «Шторм» (внутренние войска МВД), а также сотрудников ГАИ. В фуре оказалось 32 кг пороха. На этот счет уже получено заключение экспертов.

Теперь фигурантам этой истории грозит серьезное наказание — до 10 лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители работают над тем, чтобы установить получателей груза в РФ, их мотивы и цели.

Милиция напоминает: те, кто добровольно сдал органам внутренних дел нелегально хранящиеся оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной и административной ответственности.

Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше