Белорусские правоохранители остановили фуру, которая везла порох в РФ

Правоохранители установили, что 35-летний брестчанин и 37-летний житель Малоритского района незаконно привезли в Беларусь порох. Они хранили этот груз на складе в Бресте, а затем решили на фуре увезти в Россию.
Во время перевозки на автодороге М-1 (Брест — граница РФ) автомобиль был перехвачен при поддержке отряда спецназначения «Шторм» (внутренние войска МВД), а также сотрудников ГАИ. В фуре оказалось 32 кг пороха. На этот счет уже получено заключение экспертов.
Теперь фигурантам этой истории грозит серьезное наказание — до 10 лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители работают над тем, чтобы установить получателей груза в РФ, их мотивы и цели.
Милиция напоминает: те, кто добровольно сдал органам внутренних дел нелегально хранящиеся оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной и административной ответственности.