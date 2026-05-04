Набережную размыло рядом с Шуховской башней в Дзержинске

Весенние воды Оки оказались сильнее береговой линии у знаменитой Шуховской башни в Дзержинске, что привело к её частичному разрушению. Об этом сообщили в ННТВ.
Обломки бетона и поваленные могучие сосны теперь покоятся в воде. Территория оцеплена в целях безопасности, хотя это место традиционно пользуется популярностью как у гостей города, так и у горожан.
Согласно свидетельствам очевидцев, процесс разрушения начался ещё в апреле. Программа по восстановлению будет разработана и утверждена в Дзержинске только после того, как уровень воды в Оке придёт в норму, а оползневые процессы полностью прекратятся.
Антон Семаев, местный житель, поделился, что ещё в начале апреля бетонная дорога уже заметно отошла от своего прежнего положения. Сейчас всё перекрыто.
