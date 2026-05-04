ТАСС: На рыбалке под Волгоградом вместе с Лойтером погиб президент стройфирмы

Одним из четверых погибших на рыбалке под Волгоградом, где ранее нашли тело топ-менеджера «Яндекса» Сергея Лойтера, оказался президент торгово-промышленной группы «БИС» Александр Назаров. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
«Четвертый погибший — Александр Назаров», — сказал собеседник агентства.
Назаров родом из Волгоградской области. В 1992 году он создал группу «БИС», в структуре которой 21 подразделение — они занимаются строительством крупных промышленных и коммерческих объектов, а также жилых комплексов, отмечает агентство.
Напомним, четверо мужчин 24 апреля отправились на рыбалку в районе хутор Громки в регионе, однако перестали выходить на связь. Спустя несколько часов на противоположном берегу Волги, в паре километров от места рыбалки, нашли тело мужчины, затем — еще двоих, а впоследствии и последнего, четвертого погибшего.
Среди жертв оказались топ-менеджер «Яндекса» Сергей Лойтер, друг его семьи Владимир Шиповалов и водитель руководителя торгово-промышленной группы «БИС» Игорь Прохоров, а также, собственно, Назаров.
По предварительным данным, лодка с рыбаками опрокинулась на фоне плохой погоды. Все четверо утонули.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.