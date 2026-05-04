ТАСС: На рыбалке под Волгоградом вместе с Лойтером погиб президент стройфирмы

Напомним, четверо мужчин 24 апреля отправились на рыбалку в районе хутор Громки в регионе, однако перестали выходить на связь. Спустя несколько часов на противоположном берегу Волги, в паре километров от места рыбалки, нашли тело мужчины, затем — еще двоих, а впоследствии и последнего, четвертого погибшего.