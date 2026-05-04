В Краснодаре возбуждено дело после осквернения 14 могил участников СВО

Следователи СКР по Краснодарскому краю устанавливают лиц, причастных к осквернению могил погибших на СВО воинов. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, 14 захоронений участников специальной военной операции повреждены неизвестными в ночь на 1 мая в хуторе Копанском краевого центра.

«Фигуранты разбили 13 стеклянных рамок с фотографиями на надгробных плитах, а также демонтировали фотографию с одной из могильных плит и повредили деревянный крест», — уточнили в пресс-службе.

Максимальное наказание по статье п. «а» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (Осквернение воинских захоронений, совершенное группой лиц) составляет пять лет лишения свободы.