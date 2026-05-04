В Прикамье будут судить главу компании за неуплату налогов на 40 млн рублей

В Перми завершили расследование уголовного дела против руководительницы фирмы 1982 года рождения, которая занималась производством и продажей химических реагентов. По версии следствия, с января 2021 по март 2024 года женщина не заплатила в бюджет более 40 миллионов рублей. Преступление раскрыли сотрудники УФНС вместе с оперативниками УЭБиПК.