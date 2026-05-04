Экс-замглавы управления Россельхознадзора по СКФО приговорили к 8 годам за взятку

Бывший замглавы Россельхознадзора по СКФО осужден на 8 лет за попытку получить взятку в 3 млн рублей. За эту сумму чиновник обещал прекратить проверки предприятия и отказаться от иска о возмещении ущерба.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Freepik

Суд вынес приговор бывшему заместителю руководителя управления Россельхознадзора по Северо-Кавказскому федеральному округу, признав его виновным в получении взятки в особо крупном размере. Чиновника приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 30 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

В октябре 2025 года обвиняемый узнал о нарушениях, допущенных коммерческой компанией при использовании сельскохозяйственных земель. Предприятие обязали разработать проект рекультивации и выплатить в бюджет Ставропольского края более 24,4 млн рублей в качестве компенсации ущерба.

Экс-чиновник предложил директору компании прекратить все проверки и отказаться от иска о возмещении ущерба за взятку в 3 млн рублей. Предприниматель отказался от незаконной сделки и обратился в ФСБ, после чего фигуранта задержали с поличным.

В ходе расследования следователи наложили арест на имущество бывшего руководителя стоимостью более 23,5 млн рублей. Изъятые при задержании денежные средства были приобщены к делу в качестве вещественных доказательств.