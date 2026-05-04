Психолог Королева назвала возможную причину гибели семьи в Калининграде

Гибель 3-летнего мальчика с бабушкой и мамой в Калининграде могла быть следствием тяжелой депрессии одной из женщин. Таким мнением с «РГ» поделилась кандидат психологических наук Надежда Королева.
Тела мальчика, его 41-летней мамы и 70-летней бабушки нашли сегодня около высотного жилого дома.
Пожилая женщина страдала ментальным заболеванием, рассказали в правоохранительных органах. Она оставила предсмертную записку.
Соседи характеризовали погибшего дошкольника как веселого и любознательного ребенка, а у его родных, как говорят, в поведении были странности.
«В таких трагедиях почти никогда не бывает определенной причины и чьей-то вины, — подчеркнула Королева в беседе с “РГ”. — Нельзя сказать: это произошло из-за бедности или это произошло из-за шизофрении бабушки. Обычно в таких случаях сходится несколько тяжелых факторов: психическое расстройство, изоляция, финансовая беспомощность, отсутствие поддержки, ощущение тупика и, возможно, резкое ухудшение состояния у кого-то из взрослых».
В данном случае на состояние женщин могли повлиять материальные проблемы: отсутствие работы, страх за будущее, отсутствие денег на аренду жилья. «То, что для здорового человека выглядит как временная трудность, для человека в болезни может ощущаться как абсолютный конец», — отмечает Надежда Королева.
По оценкам специалиста, в тяжелой депрессии мышление сужается, а если к депрессии добавляются психоз, бредовые идеи, шизофрения, то риск трагедии становится еще выше.
«Если близкий человек вдруг начинает разговоры, что “жить не на что”, “все бессмысленно”, “никто не поможет”, резко замыкается в себе или у него проявляется аутоагрессия, это может свидетельствовать об опасности, — добавила психолог. — В такой ситуации нужна срочная помощь: психиатр, кризисная служба, соцзащита, участковый врач, родственники, любые взрослые, которые могут физически войти в ситуацию и не оставить человека одного наедине с собой».
Отметим, что сейчас проверяются различные версии трагедии. Местное подразделение СК возбудило уголовное дело.