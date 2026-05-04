Девушка пострадала в ДТП с грузовиком в Нижнем Новгороде

Сегодня, 4 мая, около 6:35 утра, в Нижнем Новгороде произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля и легкового автомобиля. Информация об этом поступила из регионального управления ГИБДД.
Инцидент случился в районе дома по адресу улица Юрьевецкая, 19. По предварительным данным, 38-летний водитель, управлявший грузовиком марки «КамАЗ», совершал маневр перестроения. Не убедившись в его безопасности, он допустил столкновение с автомобилем Daewoo Nexia.
За рулем легкового автомобиля находилась 24-летняя женщина. В результате аварии она получила травму головы и была госпитализирована в городскую больницу № 13. В настоящее время специалисты работают над установлением всех подробностей произошедшего.
