Белорусский спецназ задержал фуру, которая везла 32 килограмма пороха в Россию

Оперативниками 6-го управления (по Брестской области) ГУБОПиК МВД при содействии Брестской таможни установлены 35-летний брестчанин и 37-летний житель Малоритского района.
Как сообщили правоохранители, фигуранты причастны к незаконному перемещению через таможенную границу ЕАЭС взрывчатых веществ и их обороту на территории Беларуси. О подробностях этой операции рассказали в официальном телеграм-канале МВД Беларуси.
Некоторое время назад два названных фигуранта под оперативным контролем милиционеров привезли из Польши порох, который они разместили на хранение в одном из брестских складов. Далее они планировали отправить «товар» в Россию.
— В момент отправки опасного товара в Россию при силовой поддержке бойцов отряда спецназначения «Шторм» внутренних войск МВД и сотрудников ГАИ УВД на трассе М-1 задержана фура, принадлежащая брестской организации, — отметили в МВД.
В фуре было обнаружено 32 килограмма вещества, которое по результатам уже проведенной экспертизы является порохом.
В настоящее время милиция устанавливает конечных получателей пороха. Задержанным фигурантам грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.
