Эксперт Кулеш сказал, почему опять массово горят села и дачи

В Красноярском крае на первомайские праздники случилось почти 200 пожаров. Большинство из них произошли из-за пала сухой травы. При этом накануне оперативные службы предупреждали — класс опасности очень высокий. А когда появилась информация, что 3 мая ожидается сильный ветер, то и вовсе многим стало понятно — беды не избежать. Так и случилось. Только в одном селе из-за пожара лишились жилья 38 человек. Сгоревшие дачи, автомобили, другая техника и имущество — сотни людей подсчитывают убытки по всему региону.
Корреспондент krsk.aif.ru спросила у эксперта, почему, зная о высокой вероятности пожаров, мы не можем их предотвратить и что делать владельцам участков для сохранения своего имущества от огня.
Огненный ад.
«Люди выбегали, в чем были, документы, скот — все сгорело, техника, машины тоже, ну, ад был», — делятся пожарные, тушившие огонь в Кучерово.
Пожар в селе начался 3 мая в 11.00. По предварительным данным, загорелся жилой дом из-за несправной печи. В это время бушевал сильный ветер. Огонь быстро перекинулся на постройки и другие жилые дома. Локализовать пожар удалось через три часа, а полностью потушить лишь на следующие сутки.
Всего сгорело 9 двухквартирных домов и больше 60 построек. Жилья лишились 38 человек. Губернатор региона пообещал, что погорельцам выплатят компенсации.
СК возбудил уголовное дело по статье «Халатность». Прокуратура проводит проверку. За случившиеся ответят должностные лица, которые не приняли нужных мер для безопасности.
«Что касается хозяина дома, где начался пожар, против него дознавателем МЧС также возбуждено уголовное дело. Максимум, что ему грозит, если вину докажут, — лишение свободы на 1 год», — рассказала редакции представитель ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова.
В это же время горели участки в СНТ возле поселка Шушенское. Всего там огонь уничтожил 12 дачных домов. Часть из них были заброшены, то есть не обрабатывались, трава не скашивалась, копился сухостой.
«Предварительно, вблизи товарищества перехлестнулись провода, никто искр не заметил. Для установления точной причины провода изъяты, будет проведена экспертиза», — сообщили в прокуратуре.
Это два самых крупных пожара в Красноярском крае за минувшие выходные. Но в эти дни полыхало и в других районах. Даже в Красноярске огонь из-за пала травы перекинулся на парковку, сгорел автомобиль.
На майские праздники массовые пожары случились не только в Красноярском крае. Так, в селе Томской области 3 мая 2026 года огонь повредил 16 частных домов.
Радует одно — обошлось без погибших.
Из-за чего возникли пожары?
Такого количества пожаров в крае не было с 2022 года, когда на майские праздники сгорели сотни жилых домов, больше тысячи людей остались без крыши над головой. Тогда тоже только потеплело, обнажился сухостой и подул сильный ветер. А до этого в соседней Хакасии в 2015 выгорали целые улицы в деревнях и поселках во время штормового ветра на Пасху.
Казалось бы, страх перед стихией и понимание, когда беда может случиться, должны были помочь избежать новых крупных возгораний. Но этого не произошло.
Бывший сотрудник пожарной охраны Алексей Кулеш объяснил, почему так случилось.
"Это людская безалаберность и набор случайностей. После пожара 2022 года колоссальное количество денег было потрачено не только на строительство новых домов, но и на противопожарные меры. И четыре года у нас было относительно спокойно.
Понятно, что свою роль сыграли погодные факторы. Совпало, что еще не было зеленой растительности, а только сухостой, плюс дул сильный ветер. Ну и люди, к сожалению, забывают об этом ужасе и вновь начинают прохладно относиться к пожарной безопасности. Я много езжу по краю и вижу заброшенные участки, где трава годами не выкашивается. А это практически порох. Стоит весной вспыхнуть одному такому участку и ветер разгонит дальше.
Конечно, в крае много делается для противопожарной безопасности. С 2022 года в каждом муниципалитете есть паспорт безопасности, на котором должны отмечаться и вот эти участки, откуда может распространяться огонь, то есть власти обязаны принимать меры. Но человеческий фактор — люди забывают или не хотят этого делать, и случаются пожары", — объяснил корреспонденту krsk.aif.ru Кулеш.
Какие правила пожарной безопасности нужно знать владельцу частного дома?
Эксперт назвал и тот минимум мер, о которых обязаны позаботиться владельцы участков. Это, конечно, в первую очередь, своевременный покос травы, уборка всей сухой растительности.
«Необходимо иметь резервуар с водой, огнетушитель. И следить за тем, чтобы нигде не было провиса и перехлестывания проводов. Если такое видите, обращайтесь в эксплуатирующие организации. С соседями как-то надо договариваться, чтобы за своими участками следили и аккуратно обращались с огнем. И важно страховать все постройки. Понятно, что с этим есть проблемы — недешево и не все подходит под страховой случай. Но деньги в полном объеме за утраченное имущество вам никто не вернет, дачникам компенсаций от государства и вовсе не будет», — порекомендовал Алексей.
Высокий класс опасности пока в регионе не снят. Но, как рассказали корреспонденту krsk.aif.ru в Среднесибирском УГМС, сильного ветра до конца рабочей недели не ожидается. Плюс обещают дожди. К тому же все начинает зеленеть. Это снижает риск быстрого распространения огня.