В Перми директор коммерческой компании скрыла от налогов 40 млн рублей

Следственный отдел по расследованию особо важных дел краевого СУ СК РФ завершил расследование уголовного дела в отношении жительницы Перми 1982 года рождения. Директора компании по производству и реализации химических реагентов обвинили в уклонении от уплаты налогов.
Фигурантка уголовного деля с января 2021 года по март 2024 года уклонилась от уплаты налогов на общую сумму свыше 40 млн руб. В ходе расследования провели обыски в офисе компании, изъяли документация и электронные носители информации.
По информации краевой прокуратуры, директор компании создала фиктивный документооборот между возглавляемой ею организацией и не осуществляющими реальной предпринимательской деятельности юридическими лицами. После чего она внесла в декларации по налогу на добавленную стоимость за 2021−2023 годы заведомо ложные сведения о налоговых вычетах по вышеуказанным финансово-хозяйственным взаимоотношениям.
По ходатайству следствия наложили арест на транспортные средства, квартиру и земельные участки обвиняемой. Его сумма оказалась соизмеримой с нанесенным государству ущербом. Экономическое преступление выявили сотрудники региональных УФСП и УЭБиПК ГУ МВД России. Пресс-служба следственного направления СК РФ по Пермскому краю дополнила, что объем уголовного дела составил 18 томов.
«Материалы уголовного дела после вручения копии обвинительного заключения направят в Ленинский районный суд Перми для рассмотрения по существу», — сообщил Единый портал прокуратуры РФ.