Генпрокуратура передала в суд дело о гибели в ДТП 6 человек

ДТП, в котором пострадали 14 человек, из которых 6 погибли, произошло 10 октября 2025 года в Светлогорском районе Гомельской области с участием маршрутного такси, которое двигалось по маршруту «Минск-Мозырь».
«Водителю частного предприятия инкриминировано нарушение ПДД, которое повлекло по неосторожности причинение тяжких повреждений, а также смерть людей», — сообщила Иванова.
По ее словам, следствием было установлено, что водитель маршрутки вез не пристегнутых пассажиров, кроме этого имелись неисправности тормозов и ходовой части микроавтобуса.
Кроме этого, в ходе расследования уголовного дела, что на территории Светлогорского района, где произошло ДТП, обвиняемый допустил превышение скорости.
По словам Ивановой, маршрутка столкнулась с трактором, выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Volkswagen.
В ДТП погибли 6 человек, 4 получили тяжкие телесные повреждения, трое — менее тяжкие, еще один пассажир получил тяжкие и менее тяжкие телесные повреждения, отметила прокурор.
На имущество обвиняемого и юрлица наложен арест, речь идет о более 900 тысяч рублей. Уголовное дело расследовало главное следственное управление Следственного комитета. Прокурор, направляя дело в суд оставил обвиняемого под подпиской о невыезде, сообщила Иванова.