В Армавире загорелся магазин «Светофор», пострадали три человека

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 9:35. К моменту прибытия пожарных в 9:38 площадь пожара составляла 500 кв. м. В 11:35 огонь локализовали на той же площади, в 12:50 ликвидировали открытое горение.
В тушении участвовали 11 человек и четыре единицы техники, уточнили в МЧС.
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.
«Ситуация остаётся на контроле у городских властей и профильных ведомств», — сообщили в пресс-службе администрации Армавира. Также там сообщили, что в результате пожара пострадали три сотрудника магазина. Их оперативно доставили в больницу.