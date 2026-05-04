В Армавире загорелся магазин «Светофор», пострадали три человека

Утром 4 мая в магазине «Светофор» в Армавире на улице Энгельса, 59/3 произошёл пожар. Пострадали три сотрудника, их доставили в больницу, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Источник: Югополис

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 9:35. К моменту прибытия пожарных в 9:38 площадь пожара составляла 500 кв. м. В 11:35 огонь локализовали на той же площади, в 12:50 ликвидировали открытое горение.

В тушении участвовали 11 человек и четыре единицы техники, уточнили в МЧС.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

«Ситуация остаётся на контроле у городских властей и профильных ведомств», — сообщили в пресс-службе администрации Армавира. Также там сообщили, что в результате пожара пострадали три сотрудника магазина. Их оперативно доставили в больницу.

