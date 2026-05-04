В Волгограде задержали 17-летнего подозреваемого в краже из магазина

Парнишка вынес товар из торгового зала.

В Центральном районе Волгограда уголовный розыск задержал 17-летнего подозреваемого в краже из сетевого магазина. Парень приехал из Среднеахтубинского района.

В начале апреля в отдел полиции № 4 обратились представители торговой сети. Камеры видеонаблюдения зафиксировали: неизвестный вынес товар прямо из торгового зала. Оперативники вычислили подозреваемого.

Выяснилось: украденное подросток продавал посторонним лицам. Следственный отдел возбудил уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ — кража. Мера пресечения для задержанного — подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Сейчас правоохранители проверяют, не причастен ли парень к другим аналогичным преступлениям.

Ранее сообщалось, что под Волгоградом нашли тело пропавшего в шторм известного предпринимателя.