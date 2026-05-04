В руках у школьника в Крыму взорвался неопознанный предмет

Ранее мы писали, что травматологи Иркутска два месяца боролись за руку ребенка, пострадавшего от взрыва петарды в новогоднюю ночь. Мальчик поступил в травмпункт с тяжелой взрывной травмой кисти — пострадали три пальца. Кроме того, у него были термические ожоги роговицы обоих глаз и раны на лице.