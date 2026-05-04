В руках у школьника в Крыму взорвался неопознанный предмет

В результате срабатывания взрывного устройства в Советском районе пострадал мальчик.

Источник: Аргументы и факты

В Советском районе Крыма пострадал школьник в результате взрыва неопознанного устройства в руках. Об этом «Крымскому информационному агентству» сообщили в пресс-службе Минобразования РК.

Инцидент произошел 3 мая в селе Пруды. Мальчик, гуляя с другом, собирал жестяные банки в заброшенном здании. Среди банок он заместил предмет, похожий на деталь от гранаты, и положил в карман.

Позже, выйдя из здания, школьник вытащил находку и выдернул чеку, думая, что не взорвется. Мальчик получил травму руки.

Ранее мы писали, что травматологи Иркутска два месяца боролись за руку ребенка, пострадавшего от взрыва петарды в новогоднюю ночь. Мальчик поступил в травмпункт с тяжелой взрывной травмой кисти — пострадали три пальца. Кроме того, у него были термические ожоги роговицы обоих глаз и раны на лице.

