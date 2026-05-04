Директора пермской компании обвинили в уклонении от налогов на 40 млн рублей

Следователи направили в суд уголовное дело в отношении пермячки, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба краевого СУ СК РФ.
Было установлено, что, будучи директором компании, она в течение трех лет уклонялась от налогообложения, чем совершила преступление, предусмотренное статьей 199 УК РФ. Всего она недоплатила в казну более 40 миллионов рублей.
Противоправные действия были выявлены сотрудниками налоговой службы вместе с оперативными работниками полиции. Сейчас на все найденное имущество обвиняемой, в том числе квартиру, автотранспорт и участки земли, наложен арест.
Если вина пермячки будет доказана в суде, ее могут приговорить к двум годам лишения свободы.