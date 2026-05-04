В Нижегородской области зафиксирован рост травяных пожаров

С начала весеннего сезона на территории Нижегородской области произошло 27 пожаров сухой травы на общей площади свыше 76 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Погибших и пострадавших нет. Основная причина подобных пожаров заключается в неосторожном обращении с огнем.
Сотрудники МЧС напоминают о запрете разжигания костров, поджогов сухой травы, а также сжигания мусора на территории дачных участков и вблизи других объектов.
Ранее сообщалось, что в лесах Нижегородской области начался пожароопасный сезон.
