В Нижегородской области зафиксирован рост травяных пожаров

Основная причина — неосторожное обращение с огнем.

Источник: Время

С начала весеннего сезона на территории Нижегородской области произошло 27 пожаров сухой травы на общей площади свыше 76 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Погибших и пострадавших нет. Основная причина подобных пожаров заключается в неосторожном обращении с огнем.

Сотрудники МЧС напоминают о запрете разжигания костров, поджогов сухой травы, а также сжигания мусора на территории дачных участков и вблизи других объектов.

Ранее сообщалось, что в лесах Нижегородской области начался пожароопасный сезон.

