Воронежцы спасли четырёх зайчат, вырвав одного из них из пасти кошки

В Воронежской области местные жители спасли четырёх новорождённых зайчат, находившихся в опасности. Об этом рассказали в региональном Центре помощи диким животным «Сердце леса» в понедельник, 4 мая.
В минувшие выходные люди заметили кошку, которая несла в зубах что-то странное. Как оказалось, это был зайчонок. Малыша отобрали, а за кошкой решили проследить. В результате она привела местных жителей к ещё трём зайчатам.
Пушистых малышей, возраст которых примерно сутки или двое, отвезли в Воронеж к волонтёрам.