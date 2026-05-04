В Сочи арестовали мужчину, ранившего подростка из пневматики

По данным ведомства, 55-летний сочинец выстрелил из пневматического оружия из многоквартирного дома в сторону двора и попал в 14-летнего подростка. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Подросток получил ранения руки и груди, его госпитализировали, угрозы жизни и здоровью нет.
«По ходатайству следователя… фигурант уголовного дела о хулиганстве в Сочи (часть 2 статьи 213 УК РФ) заключен под стражу до 30 июня 2026 года», — говорится в сообщении в мессенджере «Макс».
Ранее глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о ранении подростка из Сочи из пневматического оружия.