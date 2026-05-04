Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сочи арестовали мужчину, ранившего подростка из пневматики

СОЧИ, 4 мая — РИА Новости. Сочинца, который ранил подростка из пневматического оружия, заключили под стражу до 30 июня, сообщает СУСК России по Краснодарскому краю.

Источник: РИА "Новости"

По данным ведомства, 55-летний сочинец выстрелил из пневматического оружия из многоквартирного дома в сторону двора и попал в 14-летнего подростка. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Подросток получил ранения руки и груди, его госпитализировали, угрозы жизни и здоровью нет.

«По ходатайству следователя… фигурант уголовного дела о хулиганстве в Сочи (часть 2 статьи 213 УК РФ) заключен под стражу до 30 июня 2026 года», — говорится в сообщении в мессенджере «Макс».

Ранее глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о ранении подростка из Сочи из пневматического оружия.