Поджигателя бесхозных строений разыскивают в Нижегородской области

С 30 апреля по 3 мая 2026 года в поселке Ильиногорск были зафиксированы многочисленные возгорания в заброшенных зданиях, расположенных недалеко друг от друга. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.
Всего произошло четыре пожара. Огонь охватывал ветхие постройки, доступ на территорию которых ничем не ограничивался. Установлено, что причиной возгораний является именно поджог — преднамеренное уничтожение или повреждение имущества.
К счастью, жертв и пострадавших среди населения нет. В настоящее время ведется совместная работа с правоохранительными органами для розыска и идентификации лица, причастного к этим поджогам.
Если виновник будет задержан и его причастность к данным действиям будет доказана, ему может грозить уголовная ответственность по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации. Эта статья предусматривает наказание за умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений путем поджога, и может повлечь за собой лишение свободы на срок до пяти лет.
Ранее 27 природных пожаров зафиксировали в Нижегородской области.