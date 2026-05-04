Поджигателя бесхозных строений разыскивают в Нижегородской области

В настоящее время ведется совместная работа с правоохранительными органами для розыска и идентификации лица, причастного к этим поджогам.

С 30 апреля по 3 мая 2026 года в поселке Ильиногорск были зафиксированы многочисленные возгорания в заброшенных зданиях, расположенных недалеко друг от друга. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.

Всего произошло четыре пожара. Огонь охватывал ветхие постройки, доступ на территорию которых ничем не ограничивался. Установлено, что причиной возгораний является именно поджог — преднамеренное уничтожение или повреждение имущества.

К счастью, жертв и пострадавших среди населения нет. В настоящее время ведется совместная работа с правоохранительными органами для розыска и идентификации лица, причастного к этим поджогам.

Если виновник будет задержан и его причастность к данным действиям будет доказана, ему может грозить уголовная ответственность по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации. Эта статья предусматривает наказание за умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений путем поджога, и может повлечь за собой лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее 27 природных пожаров зафиксировали в Нижегородской области.

МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
