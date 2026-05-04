Поджигателя бесхозных строений разыскивают в Нижегородской области

Если виновник будет задержан и его причастность к данным действиям будет доказана, ему может грозить уголовная ответственность по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации. Эта статья предусматривает наказание за умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений путем поджога, и может повлечь за собой лишение свободы на срок до пяти лет.