Генпрокуратура передала в суд дело о ДТП с маршруткой с шестью погибшими

Генпрокуратура передала в суд дело о ДТП с маршруткой, в котором погибли шесть человек.

Источник: Комсомольская правда

Генеральная прокуратура Беларуси направила в суд дело о ДТП с маршруткой, в котором пострадали 14 человек, 6 из которых погибли. Авария произошла 10 октября 2025 года в Солигорском районе Гомельской области.

Водитель маршрутки, в которой находились непристегнутые вопреки ПДД пассажиры, двигался по маршруту из Минска в Мозырь. Следствием установлено, что помимо того, что водитель вез непристегнутых пассажиров, сама маршрутка и имела неисправности в тормозной системе, а также в ходовой части.

В ходе следственных мероприятий также установлено, что водитель превысил допустимую скорость. Он не обратил внимание на включенный маячок оранжевого цвета на кабине трактора, который ехал впереди в попутном с ним направлении.

В какой-то момент маршрутка столкнулась с трактором, после чего выехала на полосу встречного движения, где произошло еще одно столкновение с иномаркой.

— В результате ДТП погибло шесть человек, четверым причинены тяжкие телесные повреждения, троим — менее тяжкие, еще одному пассажиру — тяжкие и менее тяжкие телесные повреждения. В целях обеспечения имущественных взысканий на имущество обвиняемого и юридического лица стоимостью более 900 тысяч рублей наложен арест, — констатировали в Генеральной прокуратуре Беларуси.

Дело передано в суд, водитель в настоящее время находится под подпиской о невыезде.

Ранее мы писали о том, что в Беларуси уже очень скоро автобусы должны быть оснащены и камерами, и ремнями безопасности (про все нововведения — вот тут).