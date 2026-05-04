Белорусское МВД задержало следовавшую в Россию фуру с 32 кг пороха

Подозреваемые незаконно перевезли порох из Польши в Беларусь и попытались отправить его в Россию. На трассе М1 фуру с 32 кг взрывчатого вещества задержали при участии бойцов спецназа «Шторм» и сотрудников ГАИ, а экспертиза подтвердила, что изъятый груз является порохом.