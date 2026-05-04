Белорусское МВД задержало следовавшую в Россию фуру с 32 кг пороха

Белорусское МВД задержало фуру с 32 кг пороха, следовавшую из Польши в Россию. Операция по перехвату контрабанды прошла на трассе М1 с привлечением спецназа. Задержанным фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Белорусские правоохранительные органы предотвратили незаконный ввоз крупной партии взрывчатых веществ на территорию России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

Операцию по пресечению канала поставки провели сотрудники управления ГУБОПиК по Брестской области при содействии таможенных органов. По данным ведомства, к организации контрабанды причастны двое жителей региона в возрасте 35 и 37 лет.

Подозреваемые незаконно перевезли порох из Польши в Беларусь и попытались отправить его в Россию. На трассе М1 фуру с 32 кг взрывчатого вещества задержали при участии бойцов спецназа «Шторм» и сотрудников ГАИ, а экспертиза подтвердила, что изъятый груз является порохом.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, им грозит до 10 лет лишения свободы. Следствие устанавливает возможных получателей взрывчатых веществ в России и цели их приобретения.

Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше