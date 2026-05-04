Рыбачку насмерть поразило током на ерике в Волгоградской области

— В тот день женщина вместе с супругом и сынишкой отправились на рыбалку. Во время забрасывания спиннинга она, вероятнее всего, зацепила снастью провода линии электропередач, в результате чего получила сильнейший удар током. На руке у нее осталась характерная отметина, — сообщил источник информагентства.