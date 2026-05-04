В Челябинске будут судить мать, которая заперла 5-летнюю дочь-инвалида в квартире на 30 часов

По версии следствия, в апреле текущего года обвиняемая заперла свою 5-летнюю дочь одну в квартире дома на улице Молодогвардейцев. Ребенок, являющийся инвалидом и неспособный самостоятельно принять меры к самосохранению, находился без присмотра взрослых более 30 часов. Девочка звала на помощь с балкона — в правоохранительные органы обратились прохожие.