В Челябинске будут судить мать, которая заперла 5-летнюю дочь-инвалида в квартире на 30 часов

На Южном Урале завершили расследование уголовного дела 24-летней жительницы Калининского района Челябинска, которая оставила дочь-инвалида в квартире одну более чем на сутки. Женщина обвиняется в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и оставлении в опасности, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
По версии следствия, в апреле текущего года обвиняемая заперла свою 5-летнюю дочь одну в квартире дома на улице Молодогвардейцев. Ребенок, являющийся инвалидом и неспособный самостоятельно принять меры к самосохранению, находился без присмотра взрослых более 30 часов. Девочка звала на помощь с балкона — в правоохранительные органы обратились прохожие.
В настоящее время ребенок изъят из семьи и помещен в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Решается вопрос о лишении матери родительских прав.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Калининского района Челябинска для рассмотрения по существу. Обвиняемой грозит, в том числе, лишение свободы на срок до одного года по статье «Оставление в опасности» (часть 1 статьи 125 УК РФ).