В Прикамье покупатель отсудил 250 тысяч рублей аванса за сорвавшуюся сделку

Продавец утверждала, что клиент сам уклонялся от оформления сделки и при этом пользовался недвижимостью.

Покупатель отсудил 250 тысяч рублей аванса за сорвавшуюся сделку по покупке недвижимости, сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

В феврале 2023 года жительница Куединского района договорилась о продаже своей недвижимости в Татышлинском районе Республики Башкортостан. Покупатель внёс за квартиру предоплату — 250 тысяч рублей. Однако сделка так и не состоялась. Деньги продавец не вернула.

В суде продавец утверждала, что покупатель сам уклонялся от оформления сделки и при этом пользовался недвижимостью. Суд изучил материалы и пришёл к выводу, что переведённая сумма — это аванс.

«В отличие от задатка, аванс не выполняет обеспечительной функции и подлежит возврату независимо от того, по чьей вине договор не заключили», — рассказали в краевом суде.

Суд взыскал с продавца 250 тысяч рублей, а также судебные расходы. Решение не вступило в законную силу.