Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нелегальную частную школу-пансион закрыли в Анапе

Прокуратура нашла нарушения в работе частной школы-пансиона в Анапе.

Источник: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

Дети учились и жили в учреждении, которое работало в одном из домов в поселке Витязево. Всего в пансионе находились 27 подростков в возрасте от 9 до 16 лет. При этом лицензии на образовательную деятельность и законных оснований для нахождения детей в учреждении не было.

«Выявлены многочисленные нарушения требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности, требования антитеррористической защищенности объекта», — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Подростков, которые находились в школе, передали родителям. Тем временем Анапский городской суд запретил деятельность учреждения.