10 дней поисков. Раскрыты подробности расследования гибели четырех рыбаков

Тело четвёртого пропавшего рыбака отыскали в Волгоградской области. Известный застройщик Александр Назаров погиб вместе с остальными участниками трагической прогулки. В тот день, 24 апреля, разыгрался шторм. Лодка «Астраханка», на которой вышли в акваторию Волги приятели, перевернулась. Тело одного из мужчин нашли через несколько часов. Двоих — на следующие сутки. Бизнесмена искали в течение 10 дней. Тем временем в Западном МСУТ СК России не исключают, что именно он стал виновником гибели четверых человек. Подробности выяснял «АиФ-Волгоград».
Не учли погодных условий: лодка с четырьмя рыбаками перевернулась.
Трагедия случилась 24 апреля. Жителей Волгоградской области заранее предупреждали: в этот день лучше не выходить на воду. Однако президент торгово-промышленной группы «БИС» Александр Назаров, его зять — топ-менеджер «Яндекса» Сергей Лойтер, дальний родственник Владимир Шиповалов и водитель Игорь Прохоров этим предупреждением пренебрегли.
Рыбачили они неподалеку от хутора Громки в пригородном Светлоярском районе, километрах в 60-ти от Волгограда. На месте остались палатка и казан для ухи. Почему они оставили все и отправились в обратный путь, когда на реке разгулялись огромные волны, теперь уже не у кого спросить. Известно только, что «Астраханка», на которой передвигались любители рыбалки, перевернулась. Все, кто был в лодке, погибли.
По выводам начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС по Волгоградской области Виктора Староверова, причиной стало пренебрежение погодными условиями — из-за порывов ветра больше 20 метров в секунду высота волн доходила до 2,5 метров. В таком случае, оказавшись на воде, следует немедленно найти укромное место. Однако опытный судоводитель Александр Назаров — а он владел не только небольшой рыболовной лодкой, но и двумя яхтами — почему-то этого не сделал.
Последнее тело найдено: с тремя рыбаками уже простились.
Тело Александра Назарова обнаружили накануне, 3 мая. В ГУ МВД по Волгоградской области «АиФ-Волгоград» подтвердили: несмотря на то, что лодку унесло далеко от места происшествия — её обнаружили в соседней Астраханской области — останки застройщика были найдены там, где она перевернулась, в Светлоярском районе.
В региональной аварийно-спасательной службе уточнили: поиски были затруднены из-за погодных условий — на территории области несколько дней не стихал ветер, Волга вышла из берегов, и вода смывала в реку все попадавшееся на пути, к тому же мешало сильное течение. Это стало причиной того, что поиски продолжались на протяжении десяти дней.
О месте и времени похорон Александра Назарова пока не сообщается. 29 апреля в Волгоградской области простились с двумя погибшими рыбаками. Водителя президента торгово-промышленной группы «БИС» Игоря Прохорова похоронили в Светлоярском районе. Владимира Шиповалова — на Ельшанском кладбище в Волгограде.
Как стало известно, тело Сергея Лойтера кремировали в тот же день в Николо-Архангельском крематории, а после захоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Нарушили правила? Следствие выясняет причину.
О ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по факту гибели четырёх мужчин, сообщили 4 мая в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России. Его возбудили в Волгоградском следственном отделе на транспорте по ч. 3 ст. 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
«В ходе поисковых мероприятий в первые сутки тела трёх мужчин в возрасте 41 года, а также 61 и 62 лет, обнаружены и извлечены из воды. В последующем обнаружено местонахождение моторной лодки, работы по ее извлечению из воды осложняются погодными условиями и в настоящее время продолжаются. Кроме того, найдено тело четвертого 61-летнего погибшего мужчины. Все они скончались от утопления после опрокидывания лодки», — уточняют в пресс-службе Западного МСУТ.
Следствие рассматривает различные версии трагедии. В том числе — нарушение правил пользования маломерными судами и нарушение правил и эксплуатации моторной лодки при неблагоприятных погодных условиях.
«После извлечения судна из воды оно будет проверено на предмет технической исправности. В настоящее время назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, проведены допросы свидетелей, устанавливаются все обстоятельства и причин случившегося», — подчеркивают в следственном ведомстве.