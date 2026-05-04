Полиция ищет поджигателя заброшенных построек в Нижегородской области

Главное управление МЧС России по Нижегородской области совместно с правоохранительными органами ищут неизвестного поджигателя заброшенных построек на территории рабочего поселка Ильиногорск. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
В период с 30 апреля по 3 мая в Ильиногорске произошло четыре пожара в бесхозных строениях, расположенных недалеко друг от друга. Сотрудники МЧС установили, что причиной всех четырех пожаров стал именно поджог. Погибших и пострадавших людей нет.
Во всех случаях подозреваемый имел свободный доступ на территорию объектов. Его личность устанавливается. Злоумышленнику может грозить до пяти лет тюрьмы.
Напомним, что в Нижегородской области зафиксирован рост травяных пожаров.