Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Волгограда расстрелял таксиста из сигнального пистолета

В Волгограде местный житель из охолощенного пистолета открыл огонь по таксисту. Стрелок задержан полицией.

В Волгограде местный житель из охолощенного пистолета открыл огонь по таксисту. Стрелок задержан полицией.

Как сообщает пресс-служба МВД региона, инцидент произошел в Краснооктябрьском районе города. Водитель такси сообщил в полицию, что приехал на вызов по указанному адресу, где у него произошел словесный конфликт с клиентом. Перепалка закончилась перестрелкой.

Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали стрелка. Им оказался 33-летний, ранее судимый житель Краснооктябрьского района.

«По месту жительства подозреваемого произведен обыск, в результате которого обнаружен и изъят охолощенный пистолет и десять светозвуковых патронов», — говорится в сообщении.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело статье 213 УК РФ «Хулиганство».