Житель Волгограда расстрелял таксиста из сигнального пистолета

В Волгограде местный житель из охолощенного пистолета открыл огонь по таксисту. Стрелок задержан полицией.
Как сообщает пресс-служба МВД региона, инцидент произошел в Краснооктябрьском районе города. Водитель такси сообщил в полицию, что приехал на вызов по указанному адресу, где у него произошел словесный конфликт с клиентом. Перепалка закончилась перестрелкой.
Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали стрелка. Им оказался 33-летний, ранее судимый житель Краснооктябрьского района.
«По месту жительства подозреваемого произведен обыск, в результате которого обнаружен и изъят охолощенный пистолет и десять светозвуковых патронов», — говорится в сообщении.
По факту ЧП возбуждено уголовное дело статье 213 УК РФ «Хулиганство».