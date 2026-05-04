Дело возбуждено против супругов-владельцев ритейлера по продаже обуви

"Работниками УДФР КГК по Гомельской области выявлены факты неуплаты налогов в особо крупном размере гомельским обществом с ограниченной ответственностью, осуществляющим деятельность по продаже женской обуви и аксессуаров, — сказано в сообщении в Telegram-канале комитета.
Уточняется, что розничная сеть общества включает семь торговых объектов в Минске и Гомеле, а также интернет-магазин.
«Установлено, что для уменьшения налоговых платежей в бюджет семейная пара, владеющая бизнесом, на протяжении нескольких лет необоснованно пользовалась преимуществами особого режима налогообложения, искусственно дробя бизнес», — проинформировали в КГК.
Касаемо выручки от продажи там сообщили, что она распределялась между фирмой и индивидуальными предпринимателями, которые применяли упрощенную систему налогообложения.
Причем в качестве ИП были зарегистрированы родственники и знакомые супругов-бизнесменов. Обналичив поступившие на их счета средства они, за вычетом определенного вознаграждения, передавали деньги владельцам компании.
«Причиненный государству ущерб в виде неуплаченных налогов превысил 1,4 млн рублей», — проинформировали в КГК.
Там также сообщили, что по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении супружеской пары, а также «привлеченных» ИП возбуждено уголовное дело.
На имущество подозреваемых наложен арест, фигурантами принимаются меры по возмещению причиненного ущерба, добавили в комитете.