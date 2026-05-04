Дело возбуждено против супругов-владельцев ритейлера по продаже обуви

МИНСК, 4 мая — Sputnik. Семейная пара — владельцы одного из крупнейших в Беларуси ритейлеров по продаже женской обуви и аксессуаров подозреваются в уклонении от уплаты более 1,4 млн рублей налогов, возбуждено уголовное дело, сообщили в Комитете государственного контроля в понедельник.

Источник: Sputnik.by

"Работниками УДФР КГК по Гомельской области выявлены факты неуплаты налогов в особо крупном размере гомельским обществом с ограниченной ответственностью, осуществляющим деятельность по продаже женской обуви и аксессуаров, — сказано в сообщении в Telegram-канале комитета.

Уточняется, что розничная сеть общества включает семь торговых объектов в Минске и Гомеле, а также интернет-магазин.

«Установлено, что для уменьшения налоговых платежей в бюджет семейная пара, владеющая бизнесом, на протяжении нескольких лет необоснованно пользовалась преимуществами особого режима налогообложения, искусственно дробя бизнес», — проинформировали в КГК.

Касаемо выручки от продажи там сообщили, что она распределялась между фирмой и индивидуальными предпринимателями, которые применяли упрощенную систему налогообложения.

Причем в качестве ИП были зарегистрированы родственники и знакомые супругов-бизнесменов. Обналичив поступившие на их счета средства они, за вычетом определенного вознаграждения, передавали деньги владельцам компании.

«Причиненный государству ущерб в виде неуплаченных налогов превысил 1,4 млн рублей», — проинформировали в КГК.

Там также сообщили, что по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении супружеской пары, а также «привлеченных» ИП возбуждено уголовное дело.

На имущество подозреваемых наложен арест, фигурантами принимаются меры по возмещению причиненного ущерба, добавили в комитете.