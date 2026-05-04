Дело возбуждено против супругов-владельцев ритейлера по продаже обуви

МИНСК, 4 мая — Sputnik. Семейная пара — владельцы одного из крупнейших в Беларуси ритейлеров по продаже женской обуви и аксессуаров подозреваются в уклонении от уплаты более 1,4 млн рублей налогов, возбуждено уголовное дело, сообщили в Комитете государственного контроля в понедельник.