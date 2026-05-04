Серийный поджигатель появился в Ильиногорске

Он поджег несколько заброшенных зданий за пару дней.

Источник: Нижегородская правда

Серийный поджигатель обнаружился в поселке Ильиногорск Володарского района. Он поджег несколько заброшенных строений с 30 апреля по 3 мая, сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Всего от действий злоумышленника сгорели четыре постройки. Они находятся недалеко друг от друга и не ограничены забором.

К счастью, в результате произошедших пожаров никто не пострадал.

Сейчас полиция устанавливает поджигателя. Ему грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы на пять лет.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что 27 пожаров сухой травы произошло в Нижегородской области с начала весны.

