Серийный поджигатель появился в Ильиногорске

Серийный поджигатель обнаружился в поселке Ильиногорск Володарского района. Он поджег несколько заброшенных строений с 30 апреля по 3 мая, сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Всего от действий злоумышленника сгорели четыре постройки. Они находятся недалеко друг от друга и не ограничены забором.
К счастью, в результате произошедших пожаров никто не пострадал.
Сейчас полиция устанавливает поджигателя. Ему грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы на пять лет.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что 27 пожаров сухой травы произошло в Нижегородской области с начала весны.
