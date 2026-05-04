Тяжело пострадавшего при атаке БПЛА воронежца перевели из реанимации

40-летнего мужчину, пострадавшего при атаке БПЛА в Воронежской области 6 апреля, перевели из реанимации в профильное отделение медучреждения. Об этом корреспонденту vrn.aif.ru сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения в понедельник, 4 мая.
Врачи оценивают состояние пациента как средней степени тяжести и оказывают ему всю необходимую помощь.
Напомним, что мужчина получил ожоги при пожаре, возникшем в результате падения сбитого беспилотника на крышу склада. Почти месяц пострадавший находился в реанимации.
