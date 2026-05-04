В Кингисеппе 20-летний наркоман подсадил школьницу на вещества

Как сообщили в СУ СК России по Ленинградской области, 20-летний местный житель и сам давно употребляет запрещенные вещества. Он знал, что потерпевшая — школьница, и всё равно предложил ей дозу. Теперь ему вменяют пункт «а» части 3 статьи 230 УК РФ — склонение к потреблению наркотических средств несовершеннолетней. За это особо тяжкое преступление парню грозит до 15 лет лишения свободы.