Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трех дилеров с 10 килограммами наркотиков в бутылках задержали в Петербурге

Рецидивисты перевозили запрещенные вещества между регионами.

Источник: Комсомольская правда

Полицейские в Выборгском районе задержали трех мужчин, которые занимались оптовой перевозкой синтетических наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Автомобиль Kia остановили на улице Симонова. За рулем находился 33-летний безработный из Самары, еще двое пассажиров — оба 41 года, ранее судимые. В багажнике машины нашли 10 пластиковых бутылок объемом по 1,5 литра. Внутри был белый порошок.

— Экспертиза подтвердила, что в одной из бутылок — наркотическое средство. Общий вес изъятого превысил 10 килограммов. Остальные бутылки сейчас тоже исследуют, — уточнили в полиции.

Как выяснили оперативники, задержанные работали оптовыми курьерами в интересах целой организованной группы наркосбытчиков. Они перевозили запрещенные вещества между регионами. В отношении мужчин возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.