Трагедия под Волгоградом: женщину убило током на рыбалке

Жительница Ленинского района погибла в майские праздники. Женщина отправилась на рыбалку вместе с мужем и сыном. И скончалась на их глазах, забрасывая удочку в воду.
Трагедия случилась на берегу ерика Плотинка неподалёку от хутора Горная Поляна. Очевидцы вызвали медиков, однако те смогли только констатировать смерть несчастной — она погибла мгновенно.
По данным v102.ru, рыбачка зацепила удочкой провода и её убило током. В волгоградском Следкоме проводят проверку по данному факту, подтвердила «АиФ-Волгоград» представитель ведомства Наталия Рудник.
