Боится отражения. Жертва пластики отсудила 1,5 млн за парализованное лицо

Мечта о совершенной внешности иногда может обернуться кошмаром. Так случилось с 32-летней Алисой (имя изменено. — Ред.), которая решилась на пластическую операцию, а в итоге навсегда лишилась мимики.
Девушка обратилась в одну из клиник эстетической хирургии, и первая операция прошла без осложнений. Но специалисты настояли на втором вмешательстве, и после этого Алиса стала чувствовать сильные боли: отёк гортани, жжение на языке. А позже выяснилось, что часть лица совсем перестала слушаться. Пациентка подала иск против клиники на 15 млн рублей, но суд назначил лишь 1,5 млн. Сдаваться девушка не намерена. Подробности этой истории — в материале rostov.aif.ru.
Парализовало лицо.
«Повреждения носят неизгладимый характер», — сообщил rostov.aif.ru медицинский юрист Николай Чернышук. Именно к нему пострадавшая Алиса обратилась за помощью.
Сначала ничего не сигнализировало, что операция станет для девушки страшным сном наяву. Она тщательно подошла к выбору специалиста, остановилась на одной из ростовских клиник, где ей успешно провели первое вмешательство. Результат Алису порадовал, но, как это часто бывает, после удачного старта захотелось большего.
В той же клинике пациентке посоветовали продолжить преображение с помощью дополнительных операций. Их должен был проводить другой хирург, которого очень хвалили. Поверив в профессионализм врача, девушка согласилась.
«Семь часов шла операция, после которой у пациентки развился сильнейший отёк, нарушилась чувствительность лица, язык буквально онемел», — рассказал Николай Чернышук.
После этого, по словам Николая Владимировича, проверка показала: у девушки повреждены ветки лицевого нерва, половина лица почти не двигалась. Отёк постепенно стал спадать, но паралич оставался. Мимика практически отсутствовала.
После неудачной операции Алисе пришлось пройти восстановительное лечение и реабилитацию, обойти множество других специалистов, но всё это не возымело эффекта. Удалось добиться малого: чтобы закрывался левый глаз и слушался рот, хотя принимать пищу ей всё ещё сложно. Кроме того, у несчастной развилась эйсоптрофобия — боязнь зеркал, она не может в них смотреться из-за испорченной внешности.
Девушка решила отстоять себя и обратилась за помощью к Николаю Чернышуку. Вместе они собрали множество врачебных заключений и подали иск против клиники на 15 млн рублей. Но суд вынес решение взыскать 1,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Как уточнил медицинский юрист, пластический хирург свою вину не признал, однако потраченные на операцию деньги вернул.
«Первая инстанция взыскала за некачественное оказание медицинской помощи полтора миллиона. Сейчас готовится обжалование, так как пациентка не согласна с суммой компенсации. Восстановить внешность будет невозможно. Обращения по поводу лечения в этой клинике также продолжают поступать, к нам идут другие клиенты, сама клиника продолжает работать», — прокомментировал rostov.aif.ru Николай Чернышук.
Не угодить в ловушку.
Подобные ситуации, увы, происходят нередко. Как не ошибиться с выбором клиники и избежать опасных последствий при изменении внешности? Этот вопрос мы задали юристу.
По словам Николая Чернышука, первое, на что пациенту стоит обратить внимание — это информация о клинике: лицензия, документы об образовании врачей. В соответствии с законодательством, эти сведения должны находиться в открытом доступе на сайте организации. Лицензия — обязательный документ для любой медицинской деятельности. Кроме того, в клинике пластической хирургии должна быть реанимация — это, уточняет юрист, тоже предусмотрено законом.
Кроме того, следует изучить отзывы других пациентов, а при посещении врача — обсудить с ним перспективы лечения.
«При подписании добровольного согласия, которое является обязательным документом, все интересующие вопросы задаются врачу, а он предоставляет ответы в доступной для пациента форме — так прописано в законе. Затем необходимо убедиться, что оборудование, которое используется, зарегистрировано на территории Российской Федерации и используется законно. Также иногда имеет смысл получить консультации у других специалистов, то есть второе мнение», — объяснил эксперт.
Он уточняет, что при подписании документов пациент обязательно должен забрать себе второй экземпляр. Также Николай Чернышук советует сохранять чеки об оплате услуг клиники.
Если всё-таки неприятность произошла, как в описанном случае, и конфликт перешёл в судебную плоскость, то на какую компенсацию и правовую защиту может рассчитывать пациент?
Медицинский юрист объясняет, что если говорить об уголовной ответственности, то при некачественном оказании медицинской помощи применяются две статьи Уголовного кодекса: ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности») и ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).
Если же речь идёт о гражданской ответственности, то в этом случае человек может рассчитывать на компенсацию морального вреда. Согласно закону о защите прав потребителей, сумма формируется от взысканных по судебному решению денег.