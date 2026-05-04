В Крыму боеприпас взорвался в руках 12-летнего школьника

12-летний школьник получил травму руки после детонации найденного предмета в Советском районе Крыма. Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям, прокуратура проводит проверку.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбудили уголовное дело по факту травмирования подростка в Советском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации следствия, 12-летний школьник гулял с другом у заброшенного здания и нашел предмет, который сдетонировал при попытке мальчика взять его в руки. Сейчас ребенок находится в больнице с травмой руки, ему оказывают всю необходимую помощь.

По поручению руководителя регионального управления СК Владимира Терентьева уголовное дело возбуждено по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка боеприпасов».

На месте происшествия уже проведен комплекс первоначальных следственных действий. Специалисты устанавливают обстоятельства инцидента и выясняют, каким образом взрывоопасный предмет оказался на территории заброшенного здания.

Прокуратура Республики Крым организовала проверку в связи с ЧП. Надзорное ведомство оценит исполнение законодательства о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, а также проверит состояние заброшенного здания, где нашли опасную находку. Ход расследования уголовного дела также поставлен на контроль.

Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
