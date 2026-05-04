В Крыму боеприпас взорвался в руках 12-летнего школьника

В ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбудили уголовное дело по факту травмирования подростка в Советском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По информации следствия, 12-летний школьник гулял с другом у заброшенного здания и нашел предмет, который сдетонировал при попытке мальчика взять его в руки. Сейчас ребенок находится в больнице с травмой руки, ему оказывают всю необходимую помощь.
По поручению руководителя регионального управления СК Владимира Терентьева уголовное дело возбуждено по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка боеприпасов».
На месте происшествия уже проведен комплекс первоначальных следственных действий. Специалисты устанавливают обстоятельства инцидента и выясняют, каким образом взрывоопасный предмет оказался на территории заброшенного здания.
Прокуратура Республики Крым организовала проверку в связи с ЧП. Надзорное ведомство оценит исполнение законодательства о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, а также проверит состояние заброшенного здания, где нашли опасную находку. Ход расследования уголовного дела также поставлен на контроль.