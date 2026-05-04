В Симферополе накрыли незаконное казино — организаторов ждет суд

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая — РИА Новости Крым. Житель Йошкар-Олы и четверо его подельников предстанут перед судом за организацию и проведение азартных игр в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.

Источник: РИА "Новости"

По данным Следствия, летом 2025 года житель Йошкар-Олы через популярный мессенджер приобрел программное обеспечение для проведения азартных игр вне игорной зоны, снял нежилое помещение на улице Киевской, установил там оборудование и распределил роли среди своих знакомых, которых привлек к нелегальному бизнесу.

«Участники преступной группы отвечали за управление игровым залом, выступали в качестве охранников, кассиров и администраторов игорного заведения, получали денежные средства», — сказано в сообщении СК.

Преступную деятельность организованной группы пресекли во взаимодействии с оперативниками МВД по Республике Крым при силовой поддержке Росгвардии. Как уточнили в пресс-службе полиции, среди задержанных — 23-летний житель Иркутска, недавно перебравшийся на полуостров и находившийся в поиске работы, и трое молодых людей разных возрастов из Симферополя.

«В ходе обыска полицейские изъяли 15 компьютеров, 7 мобильных телефонов, более 250 тысяч рублей, черновые записи, договоры на оказание различных услуг для бесперебойного функционирования игорного заведения, а также газовый баллончик для самообороны», — проинформировали в полиции.

Как сообщает пресс-служба прокуратура Крыма, доход от преступной деятельности составил 1,1 млн рублей. Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Киевский районный суд города Симферополя.

