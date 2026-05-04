Супруги-хозяева крупного белорусского ретейлера обуви попались на налогах

Комитет государственного контроля сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении супругов, которые являются владельцами одного из крупнейших в Беларуси ретейлера по продаже женской обуви и аксессуаров. Фигурантов подозреваются в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере: речь идет о сумме, превышающей 1,4 миллиона белорусских рублей.
Сообщается, что розничная торговая сеть, которой владеют супруги, включает в себя 7 торговых объектов в Минске и Гомеле, а также интернет-магазин.
Схема, которую реализовывали супруги, заключалась искусственном дроблении бизнеса, в результате чего фигуранты получали право использовать преимущества особого режима налогообложения.
— Получаемая компанией от продажи товаров выручка распределялась между фирмой и применявшими упрощенную систему налогообложения индивидуальными предпринимателями, в качестве которых были зарегистрированы родственники и знакомые бизнесменов, — отметили в Комитете госконтроля.
Далее родственники и знакомые обналичивали деньги, которые поступали на их счета, а затем за вычетом определенного процента своего вознаграждения передавали средства супругам.
Как установили правоохранители, общая сумма ущерба в виде неуплаченных налогов составила более 1,4 миллиона белорусских рублей.
В настоящее время имущество супругов-предпринимателей, а также «привлеченных» ими индивидуальных предпринимателей находится под арестом. Они принимают меры по возмещению причиненного ущерба.
