В Балахне директора фирмы оштрафовали за махинации с вырубкой деревьев

Предприниматель похитил из бюджета более полумиллиона рублей, предоставляя заказчикам поддельные акты о выполнении муниципальных контрактов.

Балахнинский городской суд вынес приговор руководителю коммерческой организации по делу о мошенничестве в крупном размере. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области, уточнив, что подсудимый признан виновным в хищении бюджетных средств с использованием служебного положения.

Следствием и судом установлено, что в период с 2021 по 2023 годы директор фирмы занимался выполнением муниципальных контрактов по вырубке аварийных деревьев и утилизации остатков. Мужчина вносил в отчетную документацию ложные сведения, что позволило ему незаконно присвоить более 560 тысяч рублей. Обман вскрылся в ходе проверки исполнения контрактов.

В ходе судебного процесса фигурант дела полностью признал свою вину и возместил нанесенный бюджету ущерб. Учитывая раскаяние подсудимого, суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 450 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в аэропорту им. Чкалова.