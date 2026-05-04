В Балахне директора фирмы оштрафовали за махинации с вырубкой деревьев

Следствием и судом установлено, что в период с 2021 по 2023 годы директор фирмы занимался выполнением муниципальных контрактов по вырубке аварийных деревьев и утилизации остатков. Мужчина вносил в отчетную документацию ложные сведения, что позволило ему незаконно присвоить более 560 тысяч рублей. Обман вскрылся в ходе проверки исполнения контрактов.