Машина жестко сбила женщину на переходе в Минске

МИНСК, 4 мая — Sputnik. Автомобиль «Volvo» сбил женщину на пешеходном переходе в Минске, сообщили в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Источник: Sputnik.by

По данным инспекции, авария произошла днем в понедельник, 4 мая, на перекрестке улиц Михаила Пташука и Прушинских. Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу на «зеленый» свет, когда ее сбил автомобиль.

«58-летний водитель автомобиля “Volvo”, выезжая с прилегающей территории дома № 10 по улице Прушинских, по предварительной информации, при повороте налево не предоставил преимущество женщине, переходившей дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, и совершил на нее наезд», — говорится в сообщении.

Там также отмечается, что 37-летняя пешеход была доставлена в учреждение здравоохранения.

На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Ленинского РУВД Минска.

В инспекции напомнили, что при повороте налево или направо водитель обязан предоставить преимущество пешеходам, переходящим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает.