В Петербурге должник по алиментам наехал на судебного пристава

«В ходе следствия установлено, что в апреле 2026 года фигурант, являясь должником по алиментам, в процессе наложения ареста на принадлежащий ему автомобиль младшим судебным приставом, пытаясь скрыться с места изъятия имущества, совершил наезд автомобилем на представителя власти», — сообщает пресс-служба.
Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
В главке отметили, что благодаря грамотным следственным действиям мужчина признал вину в совершенном преступлении, а также погасил задолженность по алиментам.