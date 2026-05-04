Военкор рассказал о мошенниках, наживавшихся на участниках СВО и их семьях

В Новосибирской области сотрудники ФСБ задержали организованную группу, обманывавшую семьи погибших бойцов. Группа из пяти молодых людей в возрасте от 17 до 22 лет под видом сотрудников госучреждений выманивала деньги у родственников погибших военных, предлагая им «юридическую помощь». Так, у матери погибшего в зоне СВО солдата мошенники выманили почти 3 миллиона рублей, полученных ею в качестве компенсации.