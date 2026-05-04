Военкор рассказал о мошенниках, наживавшихся на участниках СВО и их семьях

В ряде регионов России правоохранительные органы пресекли деятельность преступных групп, совершавших хищения денежных средств у участников специальной военной операции и их родственников. Об этом пишет военный корреспондент Александр Коц.
В Ярославской области злоумышленники разработали схему хищения государственных выплат через фиктивный брак, убедив одинокого мужчину жениться на участнице группы и подписать контракт с Минобороны. После поступления на счет бойца единовременных выплат фигуранты похитили 4,8 миллиона рублей. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», одна из подозреваемых помещена под домашний арест.
В Новосибирской области сотрудники ФСБ задержали организованную группу, обманывавшую семьи погибших бойцов. Группа из пяти молодых людей в возрасте от 17 до 22 лет под видом сотрудников госучреждений выманивала деньги у родственников погибших военных, предлагая им «юридическую помощь». Так, у матери погибшего в зоне СВО солдата мошенники выманили почти 3 миллиона рублей, полученных ею в качестве компенсации.
Александр Коц отмечает, что такие действия в отношении защитников Отечества и их близких требуют максимально жесткой правовой оценки и применения к виновным наказания по высшей границе законодательства.