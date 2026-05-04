Браконьеры наловили рыбы в Щаре на шесть лет лишения свободы

Как отметили в ведомстве, факты браконьерства в Беларуси находятся на постоянном контроле правоохранительных органов и природоохранных служб.
Так, в поле зрения Березовской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира попали двое работников одного из лесхозов Ивацевичского района — 56 и 63 лет. На место выехали сотрудники милиции.
Мужчины занимались незаконной добычей рыбы на реке Щара, используя запрещенные орудия лова — шесть вставных сетей, уточнили в пресс-службе. Им удалось выловить более 19 особей речной рыбы.
«Ущерб, причиненный окружающей среде вследствие действий браконьеров, составил более 12 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, задержанные пояснили, что планировали использовать улов для личных нужд.
В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до шести лет лишения свободы.
В УВД облисполкома напомнили, что правила любительского рыболовства запрещают использование сетей всех типов, а также иных сетевых орудий лова.