Браконьеры наловили рыбы в Щаре на шесть лет лишения свободы

МИНСК, 4 мая — Sputnik. Двое мужчин незаконно ловили рыбу сетями в Ивацевичском районе, им грозит до шести лет лишения свободы, сообщили в УВД Брестского облисполкома.

Источник: Sputnik.by

Как отметили в ведомстве, факты браконьерства в Беларуси находятся на постоянном контроле правоохранительных органов и природоохранных служб.

Так, в поле зрения Березовской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира попали двое работников одного из лесхозов Ивацевичского района — 56 и 63 лет. На место выехали сотрудники милиции.

Мужчины занимались незаконной добычей рыбы на реке Щара, используя запрещенные орудия лова — шесть вставных сетей, уточнили в пресс-службе. Им удалось выловить более 19 особей речной рыбы.

«Ущерб, причиненный окружающей среде вследствие действий браконьеров, составил более 12 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, задержанные пояснили, что планировали использовать улов для личных нужд.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до шести лет лишения свободы.

В УВД облисполкома напомнили, что правила любительского рыболовства запрещают использование сетей всех типов, а также иных сетевых орудий лова.