Начальница почты в Ольховке созналась в краже из кассы 250 тысяч рублей

В ходе плановой проверки Фроловского почтамта обнаружилась недостача, после чего руководство обратилось в полицию.

В Ольховском районе Волгоградской области следователи возбудили уголовное дело в отношении 36-летней начальницы отделения почтовой связи. В региональном главке МВД сообщили, что с июля по август 2026 года женщина систематически забирала из кассы наличные, используя служебное положение, и присвоила в общей сложности около 250 тысяч рублей.

Фроловский почтамт во время ревизии в одном из подведомственных отделений в селе Ольховка выявил недостачу средств и сразу же уведомил полицию. Оперативники Отделения МВД по Ольховскому району вместе с коллегами из УЭБиПК быстро установили: 36-летняя начальница в течение двух месяцев — с июля по август — регулярно брала деньги из кассы. Свои действия она объяснила желанием поправить материальное положение.

Примечательно, что ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за такое же преступление. Теперь ей грозит до шести лет лишения свободы по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение с использованием служебного положения). Следственные действия продолжаются.

