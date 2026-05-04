Начальница почты в Ольховке созналась в краже из кассы 250 тысяч рублей

Фроловский почтамт во время ревизии в одном из подведомственных отделений в селе Ольховка выявил недостачу средств и сразу же уведомил полицию. Оперативники Отделения МВД по Ольховскому району вместе с коллегами из УЭБиПК быстро установили: 36-летняя начальница в течение двух месяцев — с июля по август — регулярно брала деньги из кассы. Свои действия она объяснила желанием поправить материальное положение.