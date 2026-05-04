3 человека погибли и 25 пострадали при взрыве на заводе фейерверков в Китае

В китайской провинции Хунань произошел взрыв на предприятии по производству пиротехники. В результате ЧП погибли по меньшей мере три человека, еще 25 получили ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Xinhua.
Как уточняет China Daily, двое из двадцати пяти пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Вскоре после взрыва к месту происшествия на заводе Liuyang Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Co., расположенном в поселке Гуаньду городского уезда Люян, были стянуты экстренные службы и пожарные расчеты.
Спасательная операция на предприятии продолжается. Правоохранительные органы ведут расследование всех обстоятельств инцидента.
РБК отмечает, что подобные происшествия уже происходили в провинции. В прошлом году в результате взрыва на фабрике фейерверков в городе Линли погибли девять человек, еще 26 получили ранения.