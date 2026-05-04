«Был замечательным парнем»: Под Ростовом сотрудник ГАИ погиб в страшном ДТП

Под Ростовом в аварии погиб сотрудник ГАИ, пассажир пострадал.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области выясняют обстоятельства ночного ДТП, унесшего жизнь 34-летнего мужчины. Авария произошла 3 мая на проспекте Лазоревом в Волгодонске, об этом рассказали в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, автомобиль Kia Optima на скорости зацепил бордюрный камень, после чего иномарку подбросило на дорожное ограждение. Машина буквально повисла на отбойнике.

В результате аварии водитель скончался на месте до приезда медиков. Известно, что мужчина работал в ГАИ. В салоне также находился 37-летний пассажир — он выжил, но с серьезными травмами был доставлен в больницу.

Как сообщил «КП — Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах, вероятной причиной потери контроля над машиной называют внезапное ухудшение самочувствия.

— По предварительным данным, водителю стало плохо за рулем. В момент ДТП он был трезвым.

Сейчас следователи ждут результатов экспертиз, которые помогут установить точную причину смерти и все детали случившегося. Тем временем знавшие погибшего лично отзываются о нем как о достойном и порядочном человеке.

— Знала его лично. Был замечательным парнем. Это огромное горе, сил семье все это пережить, — делятся в соцсетях местные жители.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким погибшего.

