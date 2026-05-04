Водитель автобуса сломал ногу девочке, зажав её дверьми

Источник: Аргументы и факты

Ситуации, когда пассажиры автобусов оказываются зажатыми дверьми, нередки. Зачастую они заканчиваются лишь ушибами и ссадинами. Однако для 11-летней девочки поездка на общественном транспорте в Воронеже обернулась переломом ноги. Подробнее — в материале vrn.aif.ru.

Заходила в автобус, а уехала на скорой.

Инцидент произошёл в воскресенье, 3 мая, на одной из остановок общественного транспорта. Школьница пострадала, когда заходила в автобус маршрута № 54.

Водитель общественного транспорта поспешил тронуться и закрыть дверь, не заметив, что в этот момент на ступеньках ПАЗа находилась девочка. Когда автобус поехал дальше, нога школьницы оказалась зажата створками дверей. Тяжёлая машина несколько метров протащила ребёнка по асфальту.

Врачи диагностировали у девочки серьёзный перелом ноги. Теперь ей предстоит длительное лечение.

Небезопасная перевозка пассажиров.

После того, как инцидент получил огласку в сети, следователи регионального СУ СКР России возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан (ч.1 ст. 238 УК РФ).

В ходе расследования сотрудники ведомства намерены допросить пострадавшую и её родителей, очевидцев, водителя автобуса и руководство организации-перевозчика.

Кроме того, будут назначены необходимые экспертизы и изучена документация, регламентирующая оказание услуг по перевозке, а также выполнены иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.